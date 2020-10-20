Джигурду с чумной маской не пустили на суд по пересмотру приговора Ефремову

Москва, 20 октября. Скандально известного актера Никиту Джигурду не пустили на заседание Мосгорсуда по пересмотру приговора артисту Михаилу Ефремову. Об этом Джигурда сам рассказал журналистам возле здания суда, передает корреспондент ФАН.

20 октября у Мосгорсуда собрались друзья и поклонники Ефремова, ранее признанного виновным по делу о смертельном ДТП. При встрече с фанатками актера Джигурда расцеловал их в щеки. Артист рассказал, что попытался пройти на заседание, но правоохранители не впустили его, потребовав надеть маску, а затем заявив, что он не участник процесса.

«Мы — участники процесса, я подал жалобу от национального комитета противодействия коррупции. Пристав мне шепнул на ушко, что был приказ меня не пускать», — пожаловался возмущенный актер.

При этом оказалось, что маску Джигурда все-таки принес, причем не просто медицинскую, а сразу чумную.

«Вирус не пройдет», — заявил актер.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон Lada, водитель которого после аварии скончался в больнице от полученных травм. Актер сначала записал видеообращение с извинениями, однако позже в суде отказался признавать свою вину в ДТП, заявив, что ничего не помнит об инциденте.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельной аварии и приговорил к восьми годам заключения в колонии общего режима. Адвокаты артиста подали апелляцию, и 20 октября Мосгорсуд начал заседание по пересмотру приговора Ефремову. Ранее стало известно, что актер согласился выплатить компенсацию трем потерпевшим по делу о ДТП.