Соцработникам в России выплатили 12,6 млрд рублей стимулирующих

Москва, 20 октября. Более 443 тысяч выплат направили сотрудникам социальных учреждений за работу в карантине, сообщили ФАН в пресс-службе Минтруда России.

Работникам соцучреждений в общей сложности выплатили 12,6 млрд рублей. Деньги переводят сотрудникам, которые во время пандемии работали посменно в организациях, где предусмотрено проживание.

Правительство России продлило выплаты для соцработников до 15 ноября. На эти нужды выделят еще 2,8 млрд рублей. В общей сложности их федерального бюджета на стимулирующие выплаты выделено около 17,8 млрд рублей.

Врачи получили пять тысяч выплат, средний медицинский персонал — 77 тыс выплат, социальные и педагогические работники получили 73 тыс выплат, младший медперсонал — 155 тыс выплат, технические работники — 131 тыс выплат.

По данным Минтруда России, врачи в стационарных социальных учреждениях получают по 40 тысяч рублей за смену. Если во время смены они оказывали помощь пациентам с коронавирусом, доплата составляет 60 тыс рублей.

За аналогичные обязанности соцработники, педагоги и средний медперсонал получают по 25 тыс рублей и 35 тыс рублей. Для младшего медперсонала стимулирующие выплаты составляют 15 тыс рублей и 20 тыс рублей, а для технического персонала — по 10 тыс рублей и 15 тыс рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что производитель вакцины против коронавируса «Спутник V» рассчитывает на массовую вакцинацию россиян в ноябре.