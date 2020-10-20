Выплаты россиянам: изменения для семей с детьми, варианты индексации пенсий

В Правительстве России поддержали законопроект о продлении автоматического начисления выплат на детей в возрасте до трех лет. Какие семьи затронут эти изменения, сколько вариантов индексации пенсий рассматривают законодатели, и как будут поддерживать этой осенью медиков, борющихся с распространением COVID-19? Ответы на эти вопросы — в материале ФАН.

Порядок начисления выплат на детей

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу продлить до 1 марта 2021 года срок автоматического начисления выплат на детей. Речь идет о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что предложение продлить автоматический порядок начисления выплаты

Накануне стало известно, что депутаты Госдумы 21 октября рассмотрят законопроект, согласно которому родители, смогут не посещать органы соцзащиты и ПФР для подачи заявления на ежемесячные выплаты при рождении детей. Упрощенный порядок действовал с 1 апреля 2020 года до 1 октября, однако после этой даты в действие вступила норма, согласно которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

Дополнительные выплаты медикам в октябре

Правительство одобрило выделение выплат медработникам, борющимся с пандемией коронавируса, в октябре. Соответствующее постановление Кабмина вступает в силу сегодня, 20 октября, передает «Российская газета».

Врачи, которые работают с больными COVID-19, получат по 80 тысяч рублей. Врачи скорой помощи, фельдшеры и медсестры могут получить по 50 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи положено по 25 тысяч рублей. Данные выплаты, в соответствии с законодательством, освобождены от НДФЛ.

Ранее сообщалось, что в России перейдут на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам. Как сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выплаты будут зависеть от отработанного времени.

Три варианта индексации пенсий

Депутаты Госдумы 29 октября рассмотрят три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили источники газеты «Известия». Авторы законодательных инициатив считают, что данные документы следует объединить и учесть в процессе принятия бюджета на 2021 год. В зависимости от параметров выплат и их сроков могут потребоваться суммы в размерах 184 миллиарда рублей, 386 миллиардов рублей или 1,3 триллиона рублей.

Как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, члены комитета рассмотрели все три законопроекта.

«Там разные расходы от самых минимальных до компенсации за все последние пять лет. Но если выбирать, то лучше возврат индексации с определенными ограничениями, чем отсутствие индексации, вообще», — отметил Нилов.

Напомним, ранее специалисты пояснили, что, по достижении 80 лет, пенсия увеличивается за счет повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Также сообщалось, что Минтруда РФ подготовило проект повышения пенсий до 2024 года.