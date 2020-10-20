В Белоруссии отреагировали на народный ультиматум Тихановской

Громкое заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о гарантии справедливого разбирательства в отношении каждого силовика является весьма высокомерным. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Освобождение от люстрации

Светлана Тихановская пообещала сотрудникам силовых ведомств республики освободить их в будущем от люстрации при условии, что они до 25 октября перейдут на сторону оппозиции. Она, назвав это народным ультиматумом, призвала силовиков «не выполнять преступные приказы».

Кроме того, Тихановская пообещала, что «ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления», и «поголовной люстрации не будет». По ее словам, в будущем Белоруссии также будет нужна система силовых ведомств. Экс-кандидат в президенты предложила правоохранителям связаться с оппозицией и фондами, а также «сделать публичное обращение с поддержкой своего народа».

Высокомерное заявление

Как отметил Андрей Сыч, громкое заявление супруги белорусского блогера о гарантии справедливого разбирательства в отношении каждого силовика является весьма высокомерным. Чтобы делать подобные предложения, стоит обладать возможностью их реализовать.

«Белорусская эмигрантка в Литве никаким образом не влияет на происходящие события в Белоруссии. Все ее призывы к студентам, медикам, работникам крупных государственных предприятий не были услышаны людьми. Протестующие, которые выходят на улицы, делают это не по ее призыву, она не является для них лидером и, соответственно, не контролирует улицы. Особа не обладает никакой субъектностью в своих действиях и заявлениях. Она была и остается ретранслятором задач от своих гостеприимных кураторов», — пояснил Андрей Сыч.

«Рубикон отчаяния»

Белорусский политолог заметил, что цену словам Тихановской прекрасно видно по тому, как она в середине сентября гарантировала личную безопасность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а уже к концу месяца ее сторонники подали петицию в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении Лукашенко.

«Белорусские силовики это прекрасно понимают и страну на обещания литовской гастарбайтерши не поменяют. Ультиматум, который она выставила Лукашенко, носит декларативный характер. Для белорусской оппозиции — это некий «Рубикон отчаяния». Видимо, в их среде перед забвением надо обязательно принять участие в данном флешмобе. Так, в апреле 2019-го экс-лидер ОГП (Объединенной гражданской партии. — Прим. ФАН) Анатолий Лебедько устраивал Лукашенко народный дедлайн. Затем ресторатор Прокопьев вызывал президента на поединок», — заключил Андрей Сыч.

В Белоруссии с 9 августа идут митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.