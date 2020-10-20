Хакамада сняла очки и изменилась до неузнаваемости

Анкара, 20 октября. Теле- и радиоведущая, журналистка Ирина Хакамада поделилась с подписчиками в Instagram видео с отдыха в Турции. Для ролика на яхте она сняла очки и, как отметили поклонники, изменилась до неузнаваемости.

Телеведущую давно уже привыкли видеть в привычном образе: с короткими темными волосами и в очках. Журналистка не меняла свой стиль годами, так что он стал, по сути, ее «фирменной фишкой».

Но для отдыха у моря Хакамада сняла очки, что, решили подписчики, сделало ее «совершенно другим человеком».

«Але! Я родилась не в очках», — шутливо подписала ролик Хакамада.

Многие подписчики признались, что не сразу узнали Хакамаду в таком виде. Некоторые отметили, что впервые видят журналистку без «фирменных» очков.

«Зашла в комментарии, чтобы убедиться, что это Ирина», — рассказала tanushka._ya_.

«Не узнала, без очков другой человек», — согласилась larisa_marthinsen_manikyr.

«Мне больше старый образ по душе», — высказалась jul_bella_.

«Как, оказывается, очки могут поменять человека!!!» — добавил viktor_8961.

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