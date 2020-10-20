В ДНР отреагировали на возможный отказ Киева от Минских соглашений

Донецк, 20 октября. ДНР и ЛНР пойдут своим путем в случае отказа Украины от Минских соглашений и заключения ею других соглашений по Донбассу, заявила полпред Донецкой Народной Республики в Контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Ранее заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что от переговоров в Минске не стоит ждать чуда. По его мнению, Минск не является той площадкой, на которой можно достигнуть мира в Донбассе.

Никонорова, комментируя заявление Резникова, высказалась на этот счет. По ее словам, украинский чиновник напрямую озвучил, что минские договоренности не работают и Украина готова к выходу из одобренного Совбезом ООН мирного процесса.

Дипломат указала на то, что подобная позиция представителей партии «Слуга народа» идет вразрез с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского, который на саммите «нормандской четверки» подтвердил приверженность Киева «Минску».

«В связи с этим, возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента, или же в этой стране хаос дошел до такого уровня, что левая рука не знает о действиях правой, а голова и вовсе слепа и глуха?» — сказала Никонорова.

Она подчеркнула, что решение Киева заключать с кем-то какие-то договоренности — личное дело Украины. При этом ДНР и ЛНР это касаться не будет.

«Мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой», — добавила она.

Гражданская война длится на Украине с 2014 года. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.