Известный эколог скончалась от укуса осы в московской квартире

Москва, 20 октября. Председатель совета московского отделения политической «Партии зеленых» Александра Аставина скончалась от укуса осы в своей московской квартире. Об этом сообщает МК.RU.

Трагедия произошла утром в понедельник. В Северном Измайлово найдено тело 39-летней москвички, причиной смерти стал укус насекомого. Оса пряталась в открытой коробке из-под сока. Когда Аставина разговаривала по телефону со своим приятелем и одновременно пила напиток, насекомое ужалило ее. Известный эколог просто не заметила осу в упаковке.

Женщина успела предупредить собеседника по телефону о случившемся, но в течение двух минут ей стало плохо, а затем разговор прервался. Знакомый Александры несколько раз пытался связаться с ней, но все попытки оказались тщетны. Заподозрив неладное, мужчина приехал домой к члену «Партии зеленых», но двери в квартиру открывать не спешили. Знакомый Аставиной вызвал полицию, МЧС и скорую.

Попав в квартиру, спасатели обнаружили в одной из комнат труп женщины, а на столе – осу. В соседней комнате спал маленький ребенок Аставиной, сын передан на попечение родственникам до приезда мужа Александры из командировки.

«Она не жаловалась на аллергии и другие проблемы со здоровьем. Что послужило причиной смерти эколога предстоит установить врачам», — отметил знакомый погибшей.

По предварительным данным, смерть наступила в результате анафилактического шока. Кроме того, около года назад она проходила лечение сердечного недуга.