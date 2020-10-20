Помолодевшего в СИЗО Ефремова доставили в Мосгорсуд

Москва 20 октября. Актера Михаила Ефремова доставили в Мосгорсуд, где состоится заседание по апелляционной жалобе на его приговор по делу о смертельном ДТП. На видео из зала заседаний можно видеть, как помолодел Ефремов меньше чем за два месяца в СИЗО. Вероятно, сказался отказ от употребление алкоголя.

Во время рассмотрения жалобы артист будет находиться в так называемом аквариуме (специальное помещение для подсудимых). На его лице маска, в руках — папка с документами.

Отметим, что Ефремова привезли в суд, несмотря на новые правила, ограничивающие вывоз заключенных на заседания. Помимо этого, на рассмотрение апелляции допустили представителей СМИ.

Приговор артисту был оглашен 8 сентября. Пресненский суд Москвы признал его виновным в ДТП, повлекшем смерть человека, и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Прокуратура выступает против смягчения приговора.

Сам актер считает, что эти восемь лет его «подставил» адвокат Эльман Пашаев. Артист отказался от его услуг. 17 октября стало известно, что одиозный адвокат попал в больницу и перенес операцию.