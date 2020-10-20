Минобороны РФ рассказало о полете Ту-95МС над нейтральными водами Арктики

Москва, 20 октября. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Арктики и северной части Дальнего Востока, сообщили в Министерстве обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей», — сказали в оборонном ведомстве.

На отдельных этапах маршрута российских ракетоносцев сопровождали истребители Су-35С ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ, а также американский истребитель F-22. Продолжительность полета составила около 12 часов.

В военном ведомстве напомнили, что российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты совершаются в строгом соответствии с международными правилами.