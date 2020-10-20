Мурашко попросил россиян ограничить социальную активность из-за COVID-19

Москва, 20 октября. Глава Минздрава России Михаил Мурашко попросил граждан ограничить социальную активность из-за COVID-19 и соблюдать меры профилактики, чтобы выиграть время до массовой вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что соблюдение масочного режима, минимизирование контактов помогут избежать проблем со здоровьем и профилактировать коронавирусную инфекцию.

«Мы должны прийти к варианту доступа вакцины для всех, но при этом нам нужно выиграть время», — подчеркнул Мурашко, выступая на Московском международном форуме инновационного развития — 2020.

Глава ведомства напомнил, что власти России принимают все возможные меры, чтобы победить пандемию.

«Промышленность адаптировала свои производственные мощности. Мы сейчас видим, что первые промышленные серии [вакцины] стали выпускаться», — добавил министр.

В России с начала пандемии выявили 1 415 316 случаев COVID-19. В последнее время медики наблюдают рост заболеваемости. Эпидемиолог Феликс Ершов в разговоре с НСН объяснил это сезонной заболеваемостью и хорошо налаженным тестированием. Он уверен, что ситуация с коронавирусом стабилизируется до конца года.

Как рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в России до конца октября произведут около 300 тысяч доз вакцин против коронавируса. Он отметил, как важно обеспечить переход от малого объема производства препарата к крупномасштабному.