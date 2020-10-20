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Зеленский назвал возвращение Крыма своим главным приоритетом

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Зеленский назвал возвращение Крыма своим главным приоритетом

Киев, 20 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма является одним из его главных приоритетов. Об этом украинский лидер сказал в ходе обращения с посланием к Верховной раде.

«Мир в Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что сейчас Киев ищет действенные инструменты для возвращения полуострова. Зеленский напомнил о формате «Крымская платформа», который создается украинскими властями для обсуждения возвращения Крыма в состав Украины, передает НСН.

Также украинский лидер рассказал, что уже обсудил данную инициативу с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады, Турции и других стран. По словам Зеленского, многие выразили желание присоединиться к «Крымской платформе» и принимать активное участие в данном формате.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате легитимного референдума, который провели на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. В ходе голосования воссоединение с РФ поддержали более 90% жителей Крыма и Севастополя. В Киеве до сих пор игнорируют результат волеизъявления крымчан, претендуя на полуостров.

Ранее бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный предложил «вернуть» Крым через Белоруссию. Дипломат заявил, что в стране есть целые регионы, населенные украинцами.

Источник: Послание Зеленского к Верховной раде
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