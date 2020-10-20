В России ожидают роста цен на Интернет и ТВ

Москва, 20 октября. Большинство операторов России ожидают увеличения тарифов на домашний Интернет и ТВ в 2021 году, говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

Отмечается, что порядка 86% компаний ожидают в следующем году роста тарифов. Две трети опрошенных прогнозируют рост тарифов на 10–15%, еще 10% — на более чем 20%. При этом 12% компаний считают, что цены вырастут не более чем на 10%, пишет «ФедералПресс».

По мнению экспертов, на такой шаг бизнес толкает неблагоприятная экономическая обстановка в стране. Как отметила НСН, компаниям приходится приобретать оборудование, ПО и медиаконтент за валюту, которая постоянно растет.