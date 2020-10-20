Ереван обвинил Баку в применении артиллерии и авиации на севере Карабаха

Ереван, 20 октября. Армия Азербайджана применяет артиллерию и авиацию на севере Нагорного Карабаха. С таким обвинением выступила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Представитель военного ведомства уточнила, что и на южном направлении продолжаются интенсивные и тяжелые бои.

«Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ФАН) принимают меры для пресечения атак противника», — написала Степанян.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается с 1988 года, то обостряясь, то переходя в стадию затишья. В очередной раз боевые действия начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях и начали обстрелы.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие, но обстрелы вскоре вновь возобновились. Вторая попытка ввести режим тишины была предпринята с полуночи 18 октября, но военные с обеих сторон продолжают заявлять о новых нарушениях.