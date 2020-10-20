Сразу три варианта индексации пенсий рассмотрят в Госдуме

Москва, 20 октября. Госдума рассмотрит сразу три варианта повышения пенсий работающим пенсионерам. Документы будут вынесены на обсуждение парламентариев на заседании 29 октября, пишет газета «Известия».

Варианты индексации пенсий выдвинули сенатор Василий Иконников, а также фракции ЛДПР и «Справедливой России». По мнению авторов инициатив, документы нужно объединить в один, а предполагаемое повышение пенсионных выплат учесть при принятии бюджета на 2021 год. Речь идет о сумме от 184 млрд до 1,3 трлн рублей, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вопрос о восстановлении индексации работающим пенсионерам был поднят лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым 6 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций. После этого глава государства поручил правительству проработать эту тему.

В России у работающих пенсионеров не было индексации пенсий с 2015 года.