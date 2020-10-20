Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде в Донбассе

Киев, 20 октября. Киев готовит пакет документов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Верховной раде.

По словам украинского лидера, после достижения мира в Донбассе необходимо будет начать безопасную реинтеграцию региона на основе международного опыта.

«Мы готовим пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса», — сказал Зеленский, отметив, что в первую очередь в этих законах речь идет об ответственности.

Как подчеркнул президент Украины, все украинцы должны одинаково понимать, что будет происходить после установления мира на юго-востоке страны. Также Зеленский рассказал, что в анонсированном им пакете будет закон об амнистии, но она ждет не всех.

«Амнистия будет только тем, у кого руки не в крови», — подытожил украинский лидер.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса, отказавшиеся подчиняться новым властям, образовали в регионе две республики — ЛНР и ДНР. Несмотря на многократные попытки урегулировать внутриукраинский конфликт и на соглашения о прекращении огня, обстрелы со стороны Киева в Донбассе все еще продолжаются.