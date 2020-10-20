Установлена личность пропавшего после селфи на дамбе новосибирца

Новосибирск, 20 октября. Установлена личность молодого человека пропавшего после селфи на дамбе Новосибирской ГЭС. Об этом сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.

Новосибирские спасатели продолжают поиски молодого человека, который ночью упал в воду с дамбы областной ГЭС. Его личность установлена, им оказался 26-летний Абрам Б. Как сообщил корреспондент ФАН, вероятно, в ближайшее время поисками займутся водолазы. Пока проведению работ мешают неудовлетворительные погодные условия.

«Сейчас в районе происшествия высота волны составляет 1,5 — 2 метра. Соответственно на воду МЧС выйти пока не может», — сообщает источник ФАН в экстренных службах Новосибирской области.

Ранее Следственный комитет РФ по Новосибирской области сообщил предварительную версию случившейся ночью трагедии на Новосибирской ГЭС, когда молодые люди во время фотосессии упали с дамбы в воду.