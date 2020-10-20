Муцениеце показала шикарную фигуру в черном бикини

Москва, 20 октября. Актриса Агата Муцениеце показала точеную фигуру на фото с отдыха. Снимок, который восхитил фанатов, был опубликован в Instagram артистки.

Поклонники Муцениеце считают, что бывший супруг артистки Павел Прилучный еще пожалеет о расставании. Мать его двух детей — семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии очень «горяча». Это подтверждают ее летние фотографии.

Несмотря на то, что Прилучный уже завел роман с актрисой Мирославой Карпович, Муцениеце не спешит вступать в отношения с другим мужчиной. Она наслаждается своей свободой, посвящает время детям и любимой работе.

Муцениеце стала очень востребованной артисткой. Кроме того, она запустила Youtube-шоу «Честный развод». Звезда приглашает других артистов и расспрашивает их о расставании со своими половинками.

«Паша, что ты упустил!» — написала поклонница. «Скорее замуж!» — добавила фанатка. «Чистый соблазн!» — восхитился подписчик. «Какая шикарная фигура, и не скажешь, что мать двоих детей. Как девочка совсем», — отметил другой поклонник.

В последнее время Агата Муцениеце не стесняется оголяться. Она опубликовала фото на надувном матрасе. Актриса была одета в желтый бикини, который едва скрывал ее грудь.

Новые сексуальные образы Агаты нравятся ее поклонникам. Они уверены, что развод с Прилучным пошел ей на пользу. Теперь звезда может принимать предложения режиссеров без оглядки на то, что подумает муж.