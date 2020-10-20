Джо Байден не справился даже с телесуфлером

Предстоящие выборы президента США уже можно назвать уникальными. Возраст кандидатов говорит о том, что предвыборная гонка может в один прекрасный момент превратиться в «гонку на лафетах» (так остроумно называют похоронную процессию президента, ушедшего из жизни на посту, в ходе которой его гроб везут на кладбище на артиллерийском лафете). Подробнее — в материале ФАН.

Джо Байден выглядит намного слабее Дональда Трампа. В то время как действующий президент собирает многотысячные митинги, на которых не только произносит зажигательные речи, но и порой даже танцует, Джо Байден не может справиться даже с чтением своей речи, которая транслируется на телесуфлере. Байден с трудом держится на публике, а публика отвечает тем же. По многочисленным наблюдениям, на митингах Байдена присутствует больше репортеров, чем его сторонников.

И репортеры на 100% отрабатывают свои деньги. Не успели в Сети появиться предположения о том, что Байден «говорит по бумажке», как на CNN вышел материал с опровержением очевидного любому здравомыслящему американцу факта.

Сейчас Джо Байден находится в своем доме под присмотром команды профессиональных медиков и набирается сил для предстоящих дебатов. Это правильно в его состоянии. Его митинги не приносят особого эффекта, а здоровье вызывает все больше сомнений.

Джо Байден успел прославиться еще и тем, что во время интервью заявил журналисту, что потерял строку и не может ответить на его вопрос. Иначе говоря, состояние Байдена таково, что он не может не только общаться с публикой, но и поддерживать элементарный диалог с человеком, который задает ему заранее оговоренные вопросы.

Еще более печально выглядела ситуация, когда зрители дебатов заметили, что Джо Байден был снабжен целым рядом электронных устройств, провода от которых периодически выглядывали из-под его костюма. Среди американцев распространено мнение о том, что Байден так бодро отвечал на вопросы лишь потому, что повторял то, что ему диктовали через передающие устройства.

Но несмотря на очевидные старческие расстройства Байдена, огромная машина средств массовой информации продолжает убеждать американцев в том, что он в отличной форме. И даже те случаи, когда факты умственных расстройств и физической слабости Байдена фиксируются на видео, подконтрольные демократам СМИ пытаются представить это как заранее подготовленные фейки.