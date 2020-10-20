Китай догнал передовые морские державы в строительстве десантных кораблей. Это может стать причиной обострения ситуации вокруг спорных островов в регионе. В ситуации разбирался колумнист ФАН.

Прошедшие летом ходовые испытания универсального десантного корабля КНР ознаменовали начало новой эпохи ВМС страны. Вышедший 5 августа на «экзамен» в море УДК проекта 075 показал заинтересованным сторонам, что китайским судостроителям удалось освоить технологии разработки кораблей этого класса. На данный момент ими фактически располагают только наиболее мощные морские державы — такие, как США, Франция, Япония и случайно Египет (который получил два «Мистраля», построенных для ВМФ России).

Построив собственный универсальный десантный корабль, соизмеримый с кораблями «Уосп», «Америка» или «Мистраль», Китай сделал заявку на полноправное присутствие в прилегающих к стране акваториях. Пекин более чем ясно дал понять, что, имея подобный инструментарий, готов силой решить вопрос спорных островных территорий. Учитывая нарастающую активность ВМС НОАК, оснащение флота Поднебесной кораблями такого класса не оставляет сомнений относительно предстоящего обострения ситуации вокруг спорных островов.

В распоряжении Китая уже восемь универсальных десантных кораблей проекта 071. Шесть из них — в строю, два завершают передаточные испытания. Они меньше по размеру, однако вполне способны осуществить морскую десантную операцию средней интенсивности, приняв на борт до двух бригад морской пехоты (из имеющихся в Китае шести). Такое положение дел не может не настораживать государства, которые оспаривают острова у Китая, и не может не заставлять их принимать ответные меры.

Согласно данным открытой печати, заказ на строительство кораблей проекта 075 был размещен на Китайской государственной судостроительной корпорации CSSC, которая выступает в качестве генерального подрядчика. Строительство серии из трех универсальных десантных кораблей этого проекта началось на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard в 2016 году, которая принадлежит госкорпорации.

Первый корабль должен войти в боевой состав ВМС НОАК в 2021 году. Ожидается, что после оценки боевых возможностей во время эксплуатации будет дано заключение о необходимости дальнейшего строительства кораблей проекта 075. Уже озвучивалось мнение, согласно которому к 2030 году Китай намерен построить не менее 20 таких кораблей. Среди них будут и экспортные корабли, которые могут быть переданы дружественным странам.

В медийное пространство с недавних пор попали эскизы еще более нового китайского универсального десантного корабля проекта 076. О его реализации, возможно, власти КНР могут объявить уже в ближайшее время.

В 2018 году, после отказа Франции передать «Мистрали», российские военно-морские специалисты на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке высказывали интерес к китайским универсальным десантным кораблям проекта 075, которые и были представлены на выставке. Однако к настоящему времени в открытой печати не было никаких упоминаний о продолжении этой истории.

Отсутствие кораблей подобного класса в российских ВМФ давно уже является предметом обсуждения на самых разных уровнях — от командования флотом до блогеров и журналистов, которые делают нелицеприятные выводы о растущей угрозе Северному морскому пути. СМП в силу географического положения является весьма важным средством коммуникации между Востоком и Западом и в настоящее время контролируется системой наземных (в том числе островных) военных баз России.

Тем не менее из-за рубежа уже раздаются громкие сомнения о справедливости такого контроля. И нет сомнений, что России уже в ближайшие годы придется столкнуться с попытками силового «отжатия» контроля над СМП. Корабли, способные нести на борту тысячу морских пехотинцев, десятки вертолетов и наземную боевую технику, в этом противостоянии будут играть решающую роль.

Учитывая, что Китай показывает темпы роста экономики выше, чем демонстрируют это США, очевидно, что именно Пекин будет в большей мере заинтересован контролировать СМП для организации «бесперебойного и безопасного торгового пути» в Европу. Очевидно, что Европа станет основным потребителем его товаров.

Нам остается надеяться, что развитие отечественных систем вооружения не оставит шансов любому агрессивно настроенному «политическому партнеру» на силовое изменение существующего на СМП положения и обеспечит урегулирование любых требований на взаимовыгодных и цивилизованных условиях.