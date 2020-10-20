В Госдуме оценили возможность отмены платы за ЖКУ для бедных россиян

Государство помогает гражданам, у которых доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум, заявила ФАН депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, люди не должны уходить в каменный век — не пользоваться электричеством и другими благами цивилизации, если не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). При этом она отметила, что на территории России наблюдается неравномерное распределение доходов населения.

Напомним, общероссийский народный фронт (ОНФ) направил предложение о полной компенсации расходов за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишут «Известия». По словам замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, на сегодняшний день россияне получают субсидию, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую. К примеру, в 35 регионах такая доля составляет 22%, в 14 субъектах — от 16 до 21%, в семи — 15% и ниже.

Как утверждает Беленький, системе начисления субсидий требуется реформирование, поскольку по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. Общественный деятель напомнил, что в июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения о выравнивании условий получения соцподдержки по оплате ЖКУ в стране.

Член комитета Госдумы по соцполитике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб не сомневается, что государству нужно помогать гражданам, у которых очень низкие доходы.

«Государство помогает тем гражданам, у кого доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум. Это делается правильно, поскольку было бы несправедливо, если бы люди были вынуждены уходить в каменный век — не пользоваться электричеством и другими благами цивилизации, — пояснила Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей. — Что касается предложения ОНФ, то его необходимо рассмотреть. Если граждане нуждаются в большей поддержке государства, чем оно сегодня предлагает, то нужно вернуться к этой теме. Конечно, все должны быть в равных и справедливых условиях».

Вместе с тем парламентарий обращает внимание, что на территории России наблюдается неравномерное распределение доходов. В частности, собеседница ФАН заметила, что в Москве самые высокие зарплаты, но если отъехать от нее на двести километров, то доход граждан будет значительной ниже.

«Есть такие депрессивные регионы, где величина заработной платы не превышает 20 тысяч рублей. При этом мы давно говорим, в соответствии с основным законом страны и Трудовым кодексом РФ, труд равной ценности должен одинаково вознаграждаться. К примеру, тот же педагог в любом регионе выполняет одну и туже функцию, но получает разные заработные платы», — подчеркнула политик.

В связи с этим нужно выравнивать доходы и затраты россиян во всех регионах, считает Бессараб. Условия проживания могут в корне различаться от субъекта к субъекту.