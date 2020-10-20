В США рассказали, как глупость Вашингтона вывела Россию в лидеры в Арктике

Москва, 20 октября. Соединенные Штаты теряют стратегические позиции в Арктике, считают журналисты американского издания Defense News. По их мнению, глупость американцев позволила России стать лидером в этом регионе.

Американский политик Уильям Сьюард заключил в середине XIX века сделку с Российской империей по покупке Аляски по два цента за акр. Тогда чиновника раскритиковали, посчитав договор глупостью Сьюарда, напомнила «ПолитРоссия», которая перевела статью иностранного СМИ.

Однако приобретение принесло американцам «щедрые природные ресурсы, прекрасную новую границу и ключевое преимущество во Второй мировой и холодной войнах». При этом сейчас американцы серьезно уступают России в Арктике, в частности, из-за отсутствия сильной арктической инфраструктуры.

Как пишет издание, у России есть самый большой в мире ледокольный флот, насчитывающий в общей сложности более 40 судов. Также строятся три корабля и еще десяток намерены создать в следующем десятилетии.

Китай тоже не стоит на месте. Он строит ледоколы и инвестирует в арктическую инфраструктуру.

На этом фоне Соединенные Штаты выглядят очень слабыми. У Вашингтона всего два полярных ледокола «Полярная звезда» и «Холи», при этом последний вышел из строя из-за пожара.

По мнению автора статьи, этот трагичный для США поворот создал для России и Китая новое пространство, чтобы оказать морское влияние. Обе страны продолжают вкладывать значительные средства в арктические активы и подрывают американское влияние. Без инвестиций полярные возможности Москвы и Пекина, которых США считают главными противниками, будут только расти.

Обозреватель считает, что Сьюард заключил историческую сделку по покупке Аляски, однако Вашингтон совершил глупость, когда позволил РФ доминировать в Арктике.