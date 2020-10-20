Киев, 20 октября. Украина построит две военно-морские базы для «защиты Черноморского региона». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде, передает РИА Новости.

По его словам, Украина построит армию, которая «не позволит отдать территории» страны. А тех, кто «отдал Крым без боя», Зеленский призвал привлечь к ответственности.

«Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. <…> Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела», — объявил президент.

Заявление Зеленского выглядит более чем странно, учитывая, что Крым воссоединился с Россией в результате народного референдума. Жители полуострова на голосовании, которое прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, высказались за становление Крыма российским регионом.

По прошествии шести лет Киев так и не смог принять волеизъявления крымчан. Украина безосновательно называет Россию «страной-агрессором» и голословно обвиняет в якобы «вмешательстве во внутренние дела».

Черное и Азовское моря, которые являются зоной влияния России, продолжают будоражить умы на Украине. Киев заявляет о «мнимой» угрозе со стороны Москвы, которая действует в регионе в рамках норм международного права, и призывает Запад поддержать его позицию санкциями.