Василий Лановой: Ирина Скобцева прославляла отечественное кино

Знаменитый советский актер Василий Лановой в беседе с ФАН назвал ушедшую из жизни Ирину Скобцеву актрисой, сыгравшей большую роль в популяризации советского кино.

Народный артист СССР Василий Лановой рассказал о совместной работе в кино с народной артисткой РСФСР, вдовой Сергея Бондарчука Ириной Скобцевой, которая ушла из жизни во вторник, 20 октября. Ей было 93 года. Знаменитых на всю страну и любимых зрителями актеров Ланового и Скобцеву связывает не только большая жизнь в советском и российском кинематографе, но и большая дружба.

«Мы играли с Ириной Скобцевой в «Войне и мире» и это осталось на всю жизнь. Гениальное произведение Льва Толстого. Актеры в прошлом были удивительные, я бы сейчас сказал, «ископаемые», и были невероятными по значимости людьми в культуре. К работе относились как к своей гражданской обязанности, работали ради искусства», — отметил он.

Напомним, в фильме «Война и мир» Ирина Скобцева сыграла роль светской красавицы Элен, дочь князя Курагина и супругу Пьера Безухова, а Василий Лановой сыграл ее брата, легкомысленного красавца и героя всех кутежей Анатоля Курагина. Оба персонажа, как и в романе Льва Толстого, так и в фильме Сергея Бондарчука, поражали необыкновенной красотой.

Народный артист СССР дал высокую оценку творческому вкладу актрисы в отечественное кино и назвал Ирину Скобцеву патриотом, сыгравшую большую роль в популяризации советского кино.

«Мы поехали представлять «Войну и мир» на международный кинофестиваль в Испанию, а оттуда во Францию, где состоялась премьера. Ирина и Сергей Бондарчук, и я, в том числе, выступали перед публикой. Она всегда замечательно говорила, славила русскую культуру, русскую литературу. И в этом смысле Сергей Федорович просто был счастливым человеком, потому что он к этому относился как Бог, ценил это невероятно. Я благодарен жизни, что мне пришлось дружить с этой семьей», — поделился воспоминаниями с ФАН Василий Лановой.

Ране стало известно, что в Москве скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева — на 94-м году жизни. Актриса снялась в 80 фильмах, в числе ее работ — картины «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» «Я шагаю по Москве», «Зигзаг удачи», «Сережа», «Отелло», «Мэри Поппинс, до свидания!».