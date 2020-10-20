Стала известна причина аварии на электросетях в Туве

Кызыл, 20 октября. Причиной обесточивания населенных пунктов Республики Тыва стало короткое замыкание, сообщил источник ФАН в местной администрации.

Отключение электричества произошло в 12.20 по местному времени (8.20 по мск). Подача электроэнергии была возобновлена через час.

Республику Тыва питают две линии электропередачи по 220 кВ. Обе обслуживает Федеральная сетевая компания (ФСК). На одной из линий ведутся ремонтные работы, вторая, которая поставляла электричество в населенные пункты, отключилась.

Группа электриков находится на участке, где произошла авария. Специалисты выясняют причины короткого замыкания. Источник ФАН отметил, что возгорания в процессе инцидента не произошло, сработала аварийная автоматика.