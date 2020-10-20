Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Москва, 20 ноября. Мать Федора Бондарчука, народная артистка РФСФР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в компании Art Pictures.

На счету Ирины Скобцевой участие в 84 кинолентах. Лучшими фильмами с ее участием стали кинокартины «Сережа», «Зигзаг удачи», «Единожды солгав», «Белые ночи», «Обыкновенный человек», «Овод» и «Синдром дракона».

Помимо съемок в кино, Скобцева с 1957 года работала на сцене Театра-студии киноактера, а с 1970 года стала преподавать во ВГИКе. Вместе со своим мужем Сергеем Бондарчуком она вела актерскую мастерскую. Среди ее студентов были Алексей Иващенко, Владимир Басов-младший, Ольга Кабо и Наталья Андрейченко.