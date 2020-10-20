Матвиенко объяснил, почему артисты уходят от Меладзе

Москва, 20 октября. Композитор Игорь Матвиенко объяснил, почему с продюсером Константином Меладзе разорвали контракты сразу несколько исполнителей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Недавно два артиста Ольга Меганская и Анатолий Цой прекратили сотрудничество с продюсером «ВИА Гры» и автором многих песен звезд отечественного шоу-бизнеса Константином Меладзе. По мнению коллеги продюсера, композитора Игоря Матвиенко, такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса.

«Это коснулось не только Меладзе, во всем шоу-бизнесе тут и там расторгаются контракты между артистами и продюсерами», — отметил Матвиенко.

Композитор также добавил, что из-за ситуации с COVID-19 многие артисты отменили концерты, поэтому им приходится уходить от своих продюсеров и искать другие способы зарабатывания, к примеру, участвуя в других проектах.

«Я не уверен, что российский шоу-бизнес быстро восстановится после введенных на фоне пандемии ограничений», — подчеркнул Игорь Матвиенко.

У Анатолия Цоя на этот счет есть свое мнение, певец считает, что не создан для поп-музыки. Он также отметил, что крайне не любил песни MBAND. Однако, он благодарен Константину Меладзе за участие в проекте «Хочу к Меладзе» и место в группе.