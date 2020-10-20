Лазарев похвастался перед фанатами обручальным кольцом

Москва, 20 октября. Известный певец Сергей Лазарев в Instagram Stories похвастался перед фанатами обручальным кольцом на безымянном пальце. Поклонники обрадовались, что артист наконец нашел свою любовь, но украшение оказалось реквизитом для съемок клипа.

На странице музыканта в социальной сети ранее состоялась премьера клипа «Я не могу молчать». Композиция, по словам Лазарева, стала настоящим гимном свадеб этого лета.

«Мне присылали свадебные танцы, флешмобы под эту песню, и я, конечно же, не мог обойти вниманием этот факт. И снял клип со свадебной тематикой!» — написал Лазарев.

Певец решил не отдыхать после премьеры, а сразу же отправился в Турцию, где снимает новый клип. Кадрами рабочего процесса он делится в Instagram Stories — рассказывает о погоде и участниках съемок.

На одном из опубликованных видео Лазарев неожиданно показал обручальное кольцо на безымянном пальце, что тут же вызвало бурю разговоров. Певец ни разу не был женат, но уже воспитывает сына и дочь.

«Ого! Лазарев таки женился! Ладно, шутка. Для съемок принарядился. Этот, похоже, как [Дмитрий] Билан, тоже вечным женихом ходить будет», — написали авторы Telegram-канала «Только никому…»

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