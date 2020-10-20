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Ученые из Сингапура создали тест для выявления коронавируса по дыханию

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Ученые из Сингапура создали тест для выявления коронавируса по дыханию

Сингапур, 20 октября. Сингапурские ученые создали тест, который позволяет быстро выявить коронавирус у человека по дыханию. Об этом сообщила пресс-служба компании-разработчика Breathonix.

«Диагностировать пациента с COVID-19 вскоре станет так же просто, как заставить человека подышать в трубку — и получить результаты менее чем за минуту», — говорится в сообщении.

В рамках первых клинических исследований прибор протестировали на 180 пациентах из национального центра инфекционных заболеваний, и новинка продемонстрировала точность в 90%, передает «Мир 24». В ближайшее время к испытаниям теста привлекут еще 600 волонтеров.

Как рассказал исполнительный директор Breathonix Цзя Чжунань, использование нового теста может изменить методы борьбы с коронавирусом в Сингапуре. Ученый пояснил, что пользоваться прибором может персонал без специального обучения. По мнению создателей теста, их изобретение можно будет использовать в оживленных местах, например, в аэропортах.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что до конца октября в России произведут около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса. Министр отметил, что сейчас главная задача — перейти от малого объема производства препарата к более масштабному. Напомним, в России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19.

Ученые из Сингапура создали тест для выявления коронавируса по дыханию

Источник: Сайт компании Breathonix
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