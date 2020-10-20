Около 300 тысяч доз вакцин против COVID-19 произведут в РФ до конца октября

Москва, 20 октября. Около 300 тысяч доз вакцин против коронавируса нового типа произведут в России до конца этого месяца, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

«До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тыс. доз [вакцины]», — сказал чиновник.

По его словам, на сегодняшний день стоит главная задача — обеспечить переход от малого объема производства вакцины к крупномасштабному.

Ранее Мантуров сообщал, что выпуск вакцины против коронавируса в России постепенно увеличится с 800 тысяч доз в ноябре до 15 млн доз весной 2021 года.

Как напомнило интернет-издание «Подмосковье сегодня», в начале августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат разрабатывали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Осенью стало известно о появлении второй вакцины, которую создали сотрудники «Вектора», пишет Infox.ru.