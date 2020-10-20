Трамп назвал главного инфекциониста США идиотом

Вашингтон, 20 октября. Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи одним из «идиотов», которые дезинформируют американцев по поводу пандемии коронавируса. Именно из-за Фаучи, по мнению Трампа, жители Штатов утомлены новостями об эпидемии, пишет «Царьград».

Трамп убежден, что люди «устали от COVID-19», и в этом он убедился на встречах со своими сторонниками.

«Людям уже все равно, они говорят «просто отстаньте от нас». Они устали от этого, устали слушать Фаучи и этих идиотов, всех этих идиотов, которые неправильно понимают все это», — цитирует его Chicago Tribune.

Сам Фаучи накануне заявил журналистам, что совсем не удивился тому, что Трамп заболел коронавирусом. Врач объяснил, что американский лидер постоянно бывает в местах скоплений людей и при этом не надевает маску.

Напомним, о том, что Трамп и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. Политик проходил лечение в военном госпитале имени Уолтера Рида. Уже через несколько дней анализы его крови показали наличие антител к COVID-19, после чего Трампа выписали из больницы.

По словам самого президента США, раньше он никогда не болел пневмонией, но в этот раз он действительно плохо себя чувствовал, у него поднялась температура.

США лидируют по числу заражений COVID-19 и случаев смерти от этого вируса. По последним данным, в Штатах выявлено более 8,2 млн случаев коронавируса, более 220 тысяч из них скончались.