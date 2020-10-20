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Трамп назвал главного инфекциониста США идиотом

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Трамп назвал главного инфекциониста США идиотомВашингтон, 20 октября. Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи одним из «идиотов», которые дезинформируют американцев по поводу пандемии коронавируса. Именно из-за Фаучи, по мнению Трампа, жители Штатов утомлены новостями об эпидемии, пишет «Царьград».

Трамп убежден, что люди «устали от COVID-19», и в этом он убедился на встречах со своими сторонниками. 

«Людям уже все равно, они говорят «просто отстаньте от нас». Они устали от этого, устали слушать Фаучи и этих идиотов, всех этих идиотов, которые неправильно понимают все это», — цитирует его Chicago Tribune.

Сам Фаучи накануне заявил журналистам, что совсем не удивился тому, что Трамп заболел коронавирусом. Врач объяснил, что американский лидер постоянно бывает в местах скоплений людей и при этом не надевает маску. 

Напомним, о том, что Трамп и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. Политик проходил лечение в военном госпитале имени Уолтера Рида. Уже через несколько дней анализы его крови показали наличие антител к COVID-19, после чего Трампа выписали из больницы.

По словам самого президента США, раньше он никогда не болел пневмонией, но в этот раз он действительно плохо себя чувствовал, у него поднялась температура.

США лидируют по числу заражений COVID-19 и случаев смерти от этого вируса. По последним данным, в Штатах выявлено более 8,2 млн случаев коронавируса, более 220 тысяч из них скончались.

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