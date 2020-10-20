Шульженко «отомстила» Королевой, показав фото поцелуя с Тарзаном

Москва, 20 октября. Актриса Анастасия Шульженко опубликовала фото поцелуя с Сергеем Тарзаном Глушко и объяснила, почему сделала роман с супругом Наташи Королевой достоянием общественности. Таким образом она «отомстила» законной жене Глушко. Об этом актриса написала в Instagram.

Шульженко сослалась на цитату русского классика Льва Толстого о «несчастливых семьях». Она обвинила Тарзана в том, что он не взял на себя ответственность за измену.

«Виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зеленые человечки», — написала актриса.

Все, что происходит с Тарзаном, дело рук каких-то «заговорщиков», работающих против него. Звезды не сошлись, СМИ что-то пишут не то, Глушко всегда найдет «дурацкие оправдания», добавляет Шульженко.

Актриса поблагодарила журналистов, которые помогли ей «защитить себя», рассказав об истории романтических отношений с мужем Королевой. Она добавила, что если бы не шумиха в СМИ, на на нее бы «повесили» пропажу драгоценностей супруги Тарзана.

«Меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!» — написала Шульженко.

Она заявила, что ее можно обвинять в чем угодно, но в обиду актриса себя не даст. В подписи под публикацией она поставила хэштег «если ты шипы посеешь, виноград не соберешь».

«Браво! Это лучший пост! То видео — это непонятное обвинение, хотя тут очевидно, что мужчина виноват! Гулять не стоило, СМИ бы ничего не смогли сказать», — поддержал пользователь. «Настя, вы правы на 100%! Вы свободная женщина и были приглашены в дом Наташи ее мужем! Зачем свободной женщине думать о жене любовника! В свою очередь, Наташа поступала гораздо подлее с женой Николаева!» — заметил другой подписчик. «Не думаю, что тебя кто-то трогает, очевидно что ты таким способом решила прославиться и заработать. Но, как известно, собаки лают, а караван идет. И караван тут Королева», — написал еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева ответила Шульженко, опубликовав пост с шикарным бюстом. Она предупредила, что нужно бояться друзей, а не врагов, последние никогда не смогут выстрелить вам в спину.