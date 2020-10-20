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Роскосмос заявил об устранении всех неполадок на МКС

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Роскосмос заявил об устранении всех неполадок на МКС

Москва, 20 октября. Все системы Международной космической станции (МКС) работают в штатном режиме, все неполадки устранены. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Роскосмоса.

«По данным Главной оперативной группы управления полетом МКС, неисправности, возникшие на борту станции в ночь с 19 на 20 октября, оперативно устранены экипажем в полном объеме», — указано в сообщении.

В Роскосмосе добавили, что безопасности экипажа и полета Международной космической станции сейчас ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в российском сегменте МКС вышли из строя туалет и система подачи кислорода «Электрон-ВМ», напоминает «Мир 24». Экипажу удалось восстановить работу кислородной системы, установив туда емкость с очищенной водой. Также космонавты провели ремонтные работы в туалете.

Источник: Twitter
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