Трое упали с дамбы Новосибирской ГЭС во время фотосессии

Новосибирск, 20 октября. Три человека во время фотосессии сорвались с дамбы Новосибирской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября. По предварительным данным следствия, всего к дамбе на машине приехали шесть человек. Двое парней и две девушки решили сделать несколько памятных снимков, однако, позируя, один из молодых людей оступился и упал в воду. Его товарищ поспешил оказать помощь другу, но также по неосторожности сорвался. Девушки, не желая оставлять парней в беде, попытались помочь им, но одна из них также упала.

Последнюю 23-летнюю девушку удалось вытащить на берег, она не подавала признаков жизни, сейчас пострадавшая госпитализирована.

«Девушке диагностировали клиническую смерть, ее успешно реанимировали, в тяжелом состоянии она была доставлена в стационар», — сообщила главврач новосибирской станции медицинской помощи Ирина Большакова.

Молодой человек, пытавшийся отыскать своего друга, самостоятельно выплыл на берег. Упавшего первым 26-летнего участника трагичной фотосессии найти пока не удалось.

Следователями СКР проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.