Поклонники шокированы располневшей Евой Польной

Москва, 20 октября. Бывшая солистка популярной когда-то группы «Гости из будущего» Ева Польна впервые за долгое время появилась на закрытой вечеринке. Поклонники, ждавшие знаменитость, были в шоке — артистка сильно набрала в весе, пишет «Собеседник.ру».

Певица практически никого не посвящает в свою личную жизнь. В ее социальных сетях появляются кадры, но их ничтожно мало. Поклонники исполнительницы с нетерпением ждут, когда же Польна хоть где-то засветится и порадует их.

Звезда решила побаловать поклонников, посетив закрытую вечеринку в одном из столичных ресторанов. Кода исполнительница вышла на сцену гости пати ахнули — они были удивлены, как поправилась знаменитость за время самоизоляции.

«Располнела донельзя! Совсем не следит за собой!» — потеряли дар речи гости, увидевшие исполнительницу.

Для выступления 45-летняя артистка надела модное яркое платье в пол свободного кроя. Чтобы скрыть полноту, знаменитость накинула поверх платья черный пиджак. Однако он не помог скорректировать фигуру бывшей солистке коллектива «Гости из будущего».

Ранее журналисты выяснили, сколько звезды отечественного шоу-бизнеса тратят на загородную недвижимость. По информации прессы, Ева Польна живет в Барвихе. Жилье в этом элитном поселке стоит от 55 миллионов рублей.