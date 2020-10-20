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Врач рассказал, смогут ли россияне встретить Новый год без карантина

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Врач рассказал, смогут ли россияне встретить Новый год без карантина

Москва, 20 октября. Россияне вряд ли смогут встретить Новый год без строгих ограничительных мер, вплоть до карантина, поскольку массовой вакцинации от коронавируса не стоит ждать раньше лета. Об этом рассказал «Ридусу» врач-инфекционист столичной клиники Валерий Безносенко.

Специалист отметил, что осень и зима — время активного распространения инфекций, в том числе коронавируса. Кроме того, часть переболевших COVID-19 людей уже утратили иммунитет, считает медик.

«Вакцина нас к зиме не спасет точно», — заявил он.

Врач рассказал, смогут ли россияне встретить Новый год без карантина

Безносенко напомнил, что сроки изготовления вакцины невозможно ускорить. Клинические исследования препарата, по его словам, завершатся лишь ближе к лету.

«Клинические исследования для каждого добровольца — это 180 дней. Соответственно, последний доброволец из 40 тысяч завершит к маю свои 180 дней с момента первого введения вакцины. А потом еще обработка этих данных», — объяснил эксперт.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в России с начала пандемии выявили 1 415 316 случаев COVID-19.

Ранее замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко сообщила о выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от коронавируса. Зарегистрировано в стране уже два препарата от COVID-19 — вакцины Центра имени Гамалеи и новосибирского центра «Вектор». Кроме того, в Роспотребнадзоре считают, что в ноябре регистрацию может пройти вакцина московского Центра имени Чумакова.

Врач рассказал, смогут ли россияне встретить Новый год без карантина

Источник: Ридус
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