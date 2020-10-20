Погребинский предупредил о последствиях корабельной сделки Лондона и Киева

Киев, 20 октября. Британские верфи, которые собираются построить на территории Украины, не сделают эту страну «морской сверхдержавой», заявил киевский политолог Михаил Погребинский. О последствиях корабельной сделки Лондона и Киева эксперт предупредил в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Погребинского, украинские власти должны понимать отдавать себе отчет в том, что при условии бедности страны и невозможности правительства обеспечить более или менее пристойный уровень жизни хотя бы для половины населения, новые корабли, которые построят на этих верфях, будут все больше вгонять Украину в долговую кабалу.

«Это будут долги и использование наших долговых денег английскими верфями, которые будут производить эти корабли, потому что у них нет заказов, у них нет новых разработок и они будут делать старые разработки за наши деньги, долговые, но все равно это наши деньги и их потребуется отдавать», – убежден Погребинский.

О том, что ВМФ Украины намерен приобрести у Лондона восемь быстроходных ударных кораблей, стало известно в начале октября. По данным The Telegraph, первые корабли будут построены в Великобритании, а дальнейшее строительство будет вестись на Украине.

В Лондоне надеются, что сделка с Киевом станет хорошим стимулом для британского судостроения, которое сейчас переживает не лучшие времена.

