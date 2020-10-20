В Раде объяснили жене Порошенко, почему не надо сравнивать мужа с Черчиллем

Киев, 20 октября. Депутат Верховной рады, журналист и историк Максим Бужанский отреагировал на попытки Марины Порошенко сравнить своего мужа с заслуженным британским политическим деятелем Уинстоном Черчиллем. Мнение по данному вопросу украинский парламентарий выразил в своем Telegram-канале.

По словам Бужанского, экс-президент Украины Петр Порошенко написал, что в одном из своих выступлений его супруга вспомнила, как Черчиллю в трудные часы удалось найти национальную идею.

«Тут важно отметить, что Марина скромно не вспоминает, что Черчиллю бы в голову не пришло 30 раз не явиться на допросы по 59 уголовным делам. В которых описано, что и где находил Петр Алексеевич в поисках национальной идеи в свое президентство», — ответил жене Порошенко депутат Рады.

Журналист также напомнил, что эти «находки» бывший украинский лидер потом прятал в офшорах.

Напомним, Петр Порошенко и его соратники являются фигурантами уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов, вмешательством в деятельность судей, госизменой, злоупотреблением властью и многими другими нарушениями. Также ранее в отношении экс-президента Украины возбудили дело по факту регистрации офшорной компании. По версии следствия, будучи президентом Украины в августе 2014 года Порошенко зарегистрировал организацию Prime Asset Partners Limited в юрисдикции Британских Виргинских Островов.