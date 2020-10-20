Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Диетолог рассказал, чем опасен отказ от обеда

49

Диетолог рассказал, чем опасен отказ от обеда

Москва, 20 октября. Россияне, которые регулярно отказываются от обеда, рискуют получить проблемы со здоровьем. Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik предупредил соотечественников об опасности отказа от обеда и сообщил, что из-за этого могут появиться нарушения пищевого поведения.

Считать, что отказ от обеда поможет сбросить лишние килограммы, — неправильно, указал эксперт.  Эффект от этого будет прямо противоположный.

По словам специалиста, обед — это самый насыщенный и высококалорийный прием пищи. И в таком случае лишение себя обеда может грозить серьезными проблемами, в том числе с пищеварением.

«Если вы не утоляете чувство голода в обеденный перерыв, то могут появиться нарушения пищевого поведения. Это грозит сильными позывами голода и аппетита вечером или ночью», — пояснил Бобровский.

Прием пищи поздним вечером или ночью, переедание «дарят» человеку лишние килограммы. С учетом ритма голода и аппетита человек начинает переходить на высококалорийную пищу, перекусывать, например, шоколадкой.

«Так он еще больше сбивает себе ритмы питания», — резюмировал специалист.

Источник: Радио Sputnik
Новости партнеров