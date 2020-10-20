Диетолог рассказал, чем опасен отказ от обеда

Москва, 20 октября. Россияне, которые регулярно отказываются от обеда, рискуют получить проблемы со здоровьем. Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik предупредил соотечественников об опасности отказа от обеда и сообщил, что из-за этого могут появиться нарушения пищевого поведения.

Считать, что отказ от обеда поможет сбросить лишние килограммы, — неправильно, указал эксперт. Эффект от этого будет прямо противоположный.

По словам специалиста, обед — это самый насыщенный и высококалорийный прием пищи. И в таком случае лишение себя обеда может грозить серьезными проблемами, в том числе с пищеварением.

«Если вы не утоляете чувство голода в обеденный перерыв, то могут появиться нарушения пищевого поведения. Это грозит сильными позывами голода и аппетита вечером или ночью», — пояснил Бобровский.

Прием пищи поздним вечером или ночью, переедание «дарят» человеку лишние килограммы. С учетом ритма голода и аппетита человек начинает переходить на высококалорийную пищу, перекусывать, например, шоколадкой.