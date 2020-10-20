Отказ Берлина от СП-2 повлияет на благосостояние немцев

Отказ Германии от проекта «Северный поток — 2» приведет к дополнительному повышению цен на газ для рядовых потребителей и промышленности. При этом благосостояние каждого гражданина Германии зависит от того, как работает промышленность, поскольку является поставщиком рабочих мест. Такое мнение ФАН высказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн пригрозил ФРГ «темнотой» в случае отказа от строительства «Северного потока — 2». Он предупредил, что отказ от дешевого российского газа приведет к подорожанию энергии в стране.

При этом последствия увеличения цен на энергоснабжение, как объясняет политик, почувствуют рядовые немцы, которые еще не оправились от ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Линдеманн не исключил, что без российского газа немцы останутся «в темноте». Электричество и энергия в Германии уже стоят в два раза дороже, чем в других европейских странах, добавил он.

Станислав Митрахович сомневается, что обычные немцы останутся вообще без света. По его словам, заявление немецкого парламентария — политическая гипербола. В то же время мотив того, что сказал депутат, понятен, считает эксперт.

«В Германии действительно очень дорогое электричество из-за государственной поддержки источников возобновляемой энергии. При этом власти дискриминируют использование углеводородов для его воспроизводства. В итоге цена на электричество в Германии в несколько раз выше, чем в Румынии, хотя это тоже страна Европейского союза и в теории является развитой», — рассказал Митрахович в комментарии Федеральному агентству новостей.

Отказ от дешевого российского газа из «Северного потока — 2» для Берлина означает необходимость покупать более дорогой сжиженный газ, утверждает аналитик.

«Это, возможно, приведет к дополнительному повышению цен на ресурс для рядовых потребителей и промышленности. Увеличение газа для немецкой промышленности будет сокращать ее способность по производству товаров. А благосостояние каждого гражданина в Германии зависит от того, как работает она. Так или иначе, промышленность является поставщиком рабочих мест и крупным налогоплательщиком», — объяснил собеседник ФАН.

Кроме того, Митрахович подчеркивает, что строительство «Северного потока — 2» даст Германии возможность зарабатывать на транзите газа в Чехию и на юг Европы. Соответственно, если проект не будет реализован, то этих доходов у Берлина также не будет.

«Германия не сможет влиять на периферийные страны ЕС через газовые поставки при отказе от газопровода. Это влияние для Германии стратегически очень важно, так как за счет его она может иметь дополнительный голос в вопросах дальнейших реформ Европейского союза. Возможно, еще больше полномочий от стран — членов ЕС будут передаваться на наднациональный уровень, а во всех этих спорах будет играть важную роль государство, которое контролирует газовые потоки. Германия через «Северный поток — 2» получает возможность влиять на реформы ЕС, и это большой плюс», — добавил эксперт.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие страны Европы поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках энергоносителя, но США всячески препятствуют его реализации.

Недавно глава МИД ФРГ Хайко Маас заверил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят до конца. Дипломат подчеркнул, что пока не может назвать точные сроки завершения проекта.