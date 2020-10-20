Коронавирус 20 октября: заражения в РФ, когда страна пройдет пик COVID-19

В России выявили 16 319 новых случаев заболевания COVID-19. О чем говорит статистика заражений в стране по данным на 20 октября, и когда Россия, по прогнозам экспертов, пройдет пик заболеваемости COVID-19 — в материале ФАН.

В России выявили 16 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщили в оперштабе. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 за весь период эпидемии в стране составило 1 431 635.

Скончались накануне 269 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего в стране зарегистрированы 24 635 летальных случаев, связанных с COVID-19.

Число выздоровлений за сутки увеличилось на 9704. Всего побороть болезнь в России смогли 1 085 608 пациентов за все время распространения заболевания по стране.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных новостях пандемии, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

Эксперты спрогнозировали прохождение пика COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад в начале ноября. С таким прогнозом выступили специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова. По мнению ученых, снижение темпов заболеваемости произойдет в момент, когда соотношение числа заболевших к числу проведенных тестов начнет меняться.

«Согласно полученным выводам, <...> можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября», — сообщили исследователи в комментарии РИА Новости.

Подсчитаны потери российского туризма

Туристический сектор экономики РФ в 2020 году потерял 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранцев в связи с пандемией. Об этом в комментарии телеканалу РБК сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По итогам прошлого года, экспорт туристических услуг составил 10,9 миллиарда долларов, отметила руководитель ведомства.

«У нас сейчас прогноз, что 600 миллиардов рублей составят потери по въездным потокам», — сказала Догузова.

При этом окончательно потери отечественного туристического сектора будут подсчитаны к концу 2020 года. Общая сумма будет зависеть от темпов открытия границ.

Ученые Сингапура создали новый тест для выявления COVID-19

Новый тест, который позволяет в течение короткого времени выявить коронавирус по дыханию человека, разработали ученые из Сингапура. Первые клинические исследования разработки показали эффективность в 90% — всего участие в испытаниях приняли 180 пациентов национального центра инфекционных заболеваний. Разработка сингапурских ученых определяет изменения химического состава дыхания человека.