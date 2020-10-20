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Московская прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

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Московская прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Москва, 20 октября. Московская прокуратура выступила против смягчения приговора актеру Михаилу Ефремову, которого осудили на восемь лет колонии за смертельную аварию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Столичный суд во вторник рассмотрит апелляционные жалобы артиста и его защитников. Надзорное ведомство настаивает на законности приговора.

«В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», — говорится в сообщении.

Как передает KP.Ru, Ефремов планирует лично присутствовать на апелляции — за полтора месяца это будет его первый выход из стен СИЗО «Водник».

Заслуженного артиста России 8 сентября приговорили к восьми годам колонии общего режима. По версии следствия, Ефремов пьяным сел за руль, в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров. В крови Ефремова впоследствии нашли следы наркотических веществ.

Ефремов в СИЗО написал письмо, в котором выразил свои сожаления о произошедшей трагедии. А в жалобе на приговор актер заявил о давлении своего адвоката Эльмана Пашаева.

Источник: ТАСС
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