Подача электричества в Туве восстановлена после аварии

Кызыл, 20 октября. Подача электричества возобновлена в Туве после аварийного отключения, пишет ТАСС со ссылкой на Магистральные электрические сети Сибири.

Электроснабжение уже восстановлено, работает вторая линия, сообщили в компании. Эту информацию также подтверждают местные жители на странице главы региона Шолбана Кара-оола «ВКонтакте».

«Вторую линию через Абазу включили в 13-28 (9-28 по московскому времени)», — написал житель Тувы. «Хорошо, что на улице тепло. Зимой в 40-градусный мороз был бы ужас», — отметила пользовательница.

Сбой произошел во время перевода в резерв одной из высоковольтных электролиний. Сработало аварийное отключение, без света осталась вся республика. Электрики обещали решить проблему в течение часа.

По данным синоптиков, столбики термометров опустились до 1 градуса тепла. В ночное время суток был небольшой минус, заморозки на почве.