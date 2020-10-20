Клинцевич раскритиковал предложения Минфина по реформированию армии России

Бывший сенатор Франц Клинцевич раскритиковал предложения Минфина по реформированию российской армии. По его словам, армия сегодня — защитница целостности нашего государства и людей, а поэтому рушить и трогать ее нельзя. Дискуссию об уменьшении расходов на ВС РФ вести не нужно, считает экс-сенатор. Подробнее — в материале ФАН.

Минфин направил в Совет безопасности РФ план по оптимизации расходов российской армии. Одной из мер станет сокращение штатной численности военнослужащих. Как пишут «Известия», если документ примут, то в Минобороны РФ будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, которые не были связанны с выполнением боевых задач.

Кроме того, министерство финансов выступает за увеличение сроков носки вещевого имущества или предлагает заменить его выдачу денежной компенсацией. Также в документе говорится об увеличении срока выслуги, который необходим для начисления пенсии. Сейчас он составляет 20 лет с учетом учебы в военном вузе, Минфин предлагает поднять срок до 25 лет без учета учебы. При этом документ предполагает исключение из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.

Российский политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич крайне негативно отнесся к таким предложениям Минфина. По его словам, это инициативы тех людей, которые в армии никогда не служили.

«Господа, армия является последним оплотом нашей страны в этом несправедливом мире, в который нас загнали в результате недопонимания всех либеральных новшеств. Армию, которая сегодня по-настоящему является защитницей целостности нашего государства и людей, рушить и трогать нельзя. Она и так находится в очень тяжелом положении на фоне того, что происходит в мире. В этих условиях решить таким образом все свои вопросы — значит, взорвать общественное мнение. Я с этим никогда не соглашусь, поскольку сам являюсь руководителем Российского союза ветеранов Афганистана», — заявил Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей.

Экс-сенатор предполагает, что такие предложения Минфина вызовут возмущение среди большинства военнослужащих и ветеранов.

«Офицеры пойдут к своим начальникам и командирам, они будут по этому поводу возмущаться. Индексация пенсий для ветеранов — это очень важно. Есть те минимальные вещи, которые ограничить никак нельзя для военнослужащих, — объясняет политик. — При этом в любом деле должны быть профессионалы. Нельзя строить мост, если ты не той марки берешь цемент. В этом случае оптимизировать что-то невозможно, поскольку завтрашний день закончится бедой. И армия — это точно такой же мост между безопасностью государства и благополучием наших людей. Я считаю, что даже дискуссию на эту тему не нужно вести, а просто запретить ее».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ собирается повысить мобилизационную готовность армии и флота. Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом проходят учения, в ходе которых отрабатывается перевод войск, органов государственной власти и экономики субъектов в режим военного времени.