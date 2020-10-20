Чехова понежилась на кровати в кожаном платье и на шпильках

Москва, 20 октября. Теле- и радиоведущая, певица, актриса Анфиса Чехова очаровала поклонников новым снимком в Instagram. Знаменитость понежилась на кровати в кожаном платье и на шпильках.

«Вот так выглядит мой перерыв на обед», — написала артистка в посте.

Фанаты пришли в восторг от публикации Чеховой. Телеведущую осыпали комплиментами, касающимися ее фигуры, длинных стройных ног и роскошной шевелюры.

«Я бы съел!» — отреагировал на пост grom.thunder.

«Шикарная! Мечта любого мужчины», — считает blancabianca86.

«Красиво жить не запретишь», — добавил valerii_cherniavskii.

Чехова регулярно радует фанатов откровенными снимками в социальных сетях. Недавно она опубликовала фотографию из душа, которая вызвала в Сети настоящий ажиотаж. Вместе с сыном телеведущая отдохнула в Сочи, где посетила спа, хамам и турецкую баню. Особый восторг у поклонников вызвал снимок с пышными формами звезды за влажной дверцей душевой кабины.

Причем на некоторых фотографиях в Instagram Чехова выглядит значительно похудевшей. Фанаты переживают, нет ли у звезды серьезных заболеваний. Сама Чехова подчеркивает, что причин для беспокойства нет.