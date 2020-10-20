В Крыму рассказали о провале шантажа Киева с водной блокадой полуострова

Симферополь, 20 октября. Украина потеряла инструмент шантажа Крыма с помощью устроенной водной блокады, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков в интервью РИА Новости. Он отметил, что проблема вододефицита в регионе полностью решится с помощью федерального центра.

Бобков отметил, что проблема вододефицита в Крыму была давно, и Украина этим цинично пользовалась. Однако все изменилось с получением полуостровом современной транспортной и энергетической инфраструктуры, которая позволила Крыму выходить «из международной изоляции».

«Выделенные Крыму средства — это ответ различным скептикам и шантажистам, которые организовывали водную блокаду полуострова. Водная блокада Украины провалилась», — сказал крымский политик.

Он считает, что лишение полуострова поставок воды по Северо-Крымскому канале теперь уже не является рычагом шантажа и давления.

«Это изначально была их слабая карта. Проблема вододефицита в регионе будет решена окончательно», — сказал чиновник.

После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды на полуостров. Вопрос с водоснабжением решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения.

Как отметил ForPost, российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения. Основная часть денег будет выделена из федерального бюджета, указал «ФедералПресс».