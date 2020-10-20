Актриса Полторак в 39 лет снялась обнаженной для мужского журнала

Москва, 20 октября. Российская и украинская актриса театра и кино Виктория Полторак в 39 лет приняла участие в эротической фотосъемке для журнала Maxim. Снимки обнаженной звезды появились в Instagram-аккаунте издания для мужчин.

На откровенных фотографиях звезда сериалов «Кто в доме хозяин?», «Проклятый рай», «Бывшие» и многих других предстала перед поклонниками в агрессивно-сексуальном образе. На первом снимке Полторак позирует с широко расставленными ногами в ажурных трусиках и кожаной куртке на голое тело, а также в розовых остроносых туфлях.

На втором фото актриса сидит на подоконнике в сетчатых колготках и черных туфлях. Грудь знаменитости едва прикрывает экстравагантный бюстгальтер, сшитый из черных лент. На третьем снимке Полторак демонстрирует себя в откровенном черном купальнике с глубоким вырезом. Образ актрисы дополнен массивными золотыми браслетами.

Однако далеко не всем поклонникам журнала Maxim понравилась фотосессия с участием Полторак — многим комментаторам снимки не показались сексуальными.

«Она как мужчина», — написала casymbekc.

«Бывает фотосессия — секс просто, приятно смотреть. А бывает, когда смотришь — стыдно, что ли, становиться», — прокомментировала missima_kh_.

«Стареющая мадам хочет любви», — отметил alexalldik.

Ранее для обложки журнала Maxim снялась солистка группы Little Big Софья Таюрская. Поклонники исполнительницы признались, что готовы купить бумажную версию журнала ради горячих фото.