В России исключили повторное введение нерабочих дней из-за коронавируса

Москва, 20 октября. В России не намерены повторно вводить карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, пишет РБК со ссылкой на данные двух федеральных чиновников.

«Это исключено», — заявил один из собеседников издания.

По его словам, эксперты «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

О том, что ужесточать ограничительные меры в России нет необходимости, 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нового локдауна не будет благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом.

Напомним, о введении режима нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест президент РФ Владимир Путин заявил в конце марта. 11 мая этот режим был отменен.

По последним данным, в России с начала пандемии было выявлено свыше 1 млн 415 тыс. случаев заражения коронавирусом.