Роспотребнадзор рассказал об опасности приема антибиотиков при гриппе

Москва, 20 октября. Прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом может привести к ослаблению иммунитета. О такой опасности рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что антибиотики назначаются врачом в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции. Медики настоятельно не рекомендуют пить их самостоятельно.

«Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет», — говорится в сообщении.

Представители Роспотребнадзора объяснили, что наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация, передает «ФедералПресс». За такой способ защиты выступает и Всемирная организация здравоохранения. Проходить вакцинацию нужно в сентябре–ноябре.

В группе риска находятся пожилые люди, дети, граждане с хроническими заболеваниями, беременные женщины и многие другие, напомнили в ведомстве.

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