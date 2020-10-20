В РФ предложили изменить возраст права владения охотничьим оружием

Москва, 20 октября. Глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить возраст права владения охотничьим и огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием до 21 года. Письмо с инициативой направлено на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, указал RT.

Курдесов отметил, что зачастую оружие могут приобретать 18-летние россияне, которые только-только закончили школу, не имеют опыта военной службы и не всегда психологически зрелы для ответственного отношения к владению оружием.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральный закон «Об оружии» в части повышения возраста необходимого для получения права на приобретение охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны до 21 года», — говорится в тексте письма.

Руководитель движения «За безопасность» также напомнил, что сейчас такой же возрастной ценз действует в отношении тех, кто собирается купить гражданское огнестрельное оружие ограничительного поражения.