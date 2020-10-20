Что может сделать Россия для повышения рождаемости, обсудят в «Патриоте»

Во вторник, 20 октября, в 14.00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?»

Россия проводит уникальную политику по стимулированию рождаемости детей. Родителям оказывается существенная материальная поддержка, а на государственном уровне идет систематическая работа по поддержке культа материнства и детства. Однако убыль населения России связана с совпадением двух демографических ям, которые преследуют государство на протяжении всей современной истории: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза — начала 90-х годов.

В России в 2019 году коэффициент рождаемости был 1,504 на одну женщину. В 2020 году ожидают меньше — 1,47.

В развитых европейских странах также отрицательная демография, прирост населения идет в основном за счет мигрантов.

В рамках нашего эфира мы обсудим меры по поддержке рождаемости. Поговорим, почему семьи в России не решаются заводить детей и нормой становится один ребенок в семье.

Что еще может сделать государство для стимулирования рождаемости?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: медики, чиновники, юристы, политики, журналисты, общественные деятели.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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